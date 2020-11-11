Департамент здоровья: за сутки коронавирус диагностирован у 132 человек

За последние сутки в Эстонии проанализировали 2 737 первичных тестов на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых результат 132 тестов (4,8%) оказался положительным.
По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 61 человека. В Ида-Вирумаа прибавилось 53 новых зараженных. В Тартумаа, на Хийумаа и в Пярнумаа поступило по три новых положительных результата теста. В Валгамаа прибавилось два положительных результата теста, и в Ярвамаа, Пылвамаа, Рапламаа и Вильяндимаа прибавилось по одному положительному результату. У трех получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 144,5 и доля положительных результатов проведенных тестов — 6,5%.
По состоянию на утро 11 ноября в больницах находится 63 пациента с COVID-19, на управляемом дыхании шесть пациентов.
Новость дополняется.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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