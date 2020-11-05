Департамент здоровья: за сутки коронавирус диагностирован у 131 человека, в больницах 53 пациента

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 95 человек. В Ида-Вирумаа прибавилось восемь, в Тартумаа — шесть и в Пярнумаа — четыре новых зараженных. В Ярвамаа и Пылвамаа прибавилось по три и на Хийумаа — два положительных результата теста. В Йыгевамаа, Рапламаа, Валгамаа, Вильяндимаа и Вырумаа прибавилось по одному положительному результату. У пяти получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 91,65 и доля положительных результатов проведенных тестов — 5,3%.

По состоянию на утро 5 ноября в больницах находится 53 пациента с COVID-19, на управляемом дыхании четыре пациента. Домой выписали трех человек, двух человек перевели из отделения COVID-19 в другое отделение и одного человека перевели из Ида-Вируской центральной больницы в Клинику Тартуского университета. Вдобавок сегодня после 8:30 задним числом выписали еще одного человека. Новых историй болезни COVID-19 открыли 14.

На сегодня в больницах завершено 565 историй болезни COVID-19 с 551 пациентом. В качестве пояснения: на одного человека может быть несколько историй болезни — например, если человека переводят из одной больницы в другую. В таком случае в первой больнице историю завершают и во второй открывают. Для оценки нагрузки больниц важно их разделять.

По состоянию на 5 ноября выздоровели 4 032 человека. Из них история болезни 2 938 человек (72,9%) завершена, у 1 094 человек (27,1%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

Всего в Эстонии проведено около 271 000 первичных тестов, из них 5 464, или 2%, были положительными на вирус SARS-CoV-2.

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