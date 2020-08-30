30.08.2020, 11:43

Департамент здоровья: за сутки коронавирус диагностирован у 10 человек, в Ида-Вирумаа появился новый очаг

 (17)
дополнено
EST 9
Drive-in testimine Tartus
Drive-in testimine TartusFoto: Argo Ingver

За последние сутки в Эстонии проанализировали 667 первичных тестов на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых результат 10 тестов оказался положительным.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у семи человек. В Ида-Вирумаа прибавилось три новых положительных анализа на коронавирус.

Из семи новых случаев в Харьюмаа (все в Таллинне) три местного происхождения, из них в двух случаях подхватили вирус от члена семьи. Обстоятельства остальных случаев сейчас выясняются.

Под наблюдением северного регионального отделения Департамента здоровья также находится групповое заболевание, с которым к настоящему моменту всего связано шесть человек и которое поэтому можно назвать очагом. Очаг возник на клубном мероприятии 21 августа в Ülemiste City, где с компанией находился также 20 августа вернувшийся из Испании человек. 22 августа выяснилось, что результат теста на коронавирус побывавшего в Испании человека был положительным, в тот же день северное региональное отделение Департамента здоровья также связалось с находившимися с ним в одной компании близкими контактами, которым пришлось остаться в изоляции. На сегодня коронавирус диагностирован у пяти близких контактов. Департамент здоровья оповестил Ülemiste City об инциденте.

Один из ида-вируских заболевших живет в Тарту, таким образом, с ним дальше общается южное региональное отделение Департамента здоровья. В одном случае заболел надзиратель Вируской тюрьмы, Департамент здоровья и Вируская тюрьма выяснили ближайшие контакты надзирателя. Департамент здоровья и Вируская тюрьма тесно сотрудничают в предотвращении распространения коронавируса.

В одном случае в Ида-Вирумаа речь идет о близком контакте приехавшего из Великобритании в Эстонию навестить родственников человека. Предварительно всего заразились пять близких контактов проживающего в Великобритании человека, таким образом, под наблюдение восточного регионального отделения Департамента здоровья добавился еще один очаг. Всего с очагом связано шесть человек. Находящихся в Великобритании и протестированных там больных в очаг не включают.

С очагом шахты "Эстония" всего связано 54 случая заболевания, вирус начал передаваться работникам шахты и их близким контактам от двух побывавших в увеселительном заведении Jõhvi Kelder работников шахты. Поскольку первые два заразившихся в Jõhvi Kelder работника относятся к очагу Jõhvi Kelder, с очагом шахты "Эстония" сейчас связано 52 случая коронавируса.

С ида-вируским очагом Jõhvi Kelder на сегодня всего связано 15 посетителей бара, из которых два — работники шахты "Эстония".

С очагом шахты "Оямаа" сейчас связано восемь человек.

Под наблюдением северного регионального отделения Департамента здоровья более 300 близких контактов и 70 заболевших, восточное региональное отделение Департамента здоровья в связи с распространением коронавируса наблюдает около 700 человек, из них 96 заболели. Под наблюдением южного и западного региональных отделений Департамента здоровья всего более 80 близких контактов и 18 зараженных.

По состоянию на утро 30 августа в Эстонии из-за коронавируса нуждаются в стационарном лечении девять человек, на управляемом дыхании нет ни одного пациента. За минувшие сутки выписался из больницы один человек, из-за коронавируса понадобилась госпитализация одному пациенту.

На сегодня в больницах завершено 410 случаев заболевания COVID-19 с 397 пациентами.

На сегодня выздоровели 2088 человек. Их них случай заболевания 1 583 человек (75,8%) завершен, у 506 человек (24,2%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 13,8.

Всего в Эстонии проведено около 148 000 первичных тестов, из них 2 373, или 1,6%, были положительными на вирус SARS-CoV-2.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Читайте также: