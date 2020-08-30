Департамент здоровья: за сутки коронавирус диагностирован у 10 человек, в Ида-Вирумаа появился новый очаг

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у семи человек. В Ида-Вирумаа прибавилось три новых положительных анализа на коронавирус.

Из семи новых случаев в Харьюмаа (все в Таллинне) три местного происхождения, из них в двух случаях подхватили вирус от члена семьи. Обстоятельства остальных случаев сейчас выясняются.

Под наблюдением северного регионального отделения Департамента здоровья также находится групповое заболевание, с которым к настоящему моменту всего связано шесть человек и которое поэтому можно назвать очагом. Очаг возник на клубном мероприятии 21 августа в Ülemiste City, где с компанией находился также 20 августа вернувшийся из Испании человек. 22 августа выяснилось, что результат теста на коронавирус побывавшего в Испании человека был положительным, в тот же день северное региональное отделение Департамента здоровья также связалось с находившимися с ним в одной компании близкими контактами, которым пришлось остаться в изоляции. На сегодня коронавирус диагностирован у пяти близких контактов. Департамент здоровья оповестил Ülemiste City об инциденте.

Один из ида-вируских заболевших живет в Тарту, таким образом, с ним дальше общается южное региональное отделение Департамента здоровья. В одном случае заболел надзиратель Вируской тюрьмы, Департамент здоровья и Вируская тюрьма выяснили ближайшие контакты надзирателя. Департамент здоровья и Вируская тюрьма тесно сотрудничают в предотвращении распространения коронавируса.

В одном случае в Ида-Вирумаа речь идет о близком контакте приехавшего из Великобритании в Эстонию навестить родственников человека. Предварительно всего заразились пять близких контактов проживающего в Великобритании человека, таким образом, под наблюдение восточного регионального отделения Департамента здоровья добавился еще один очаг. Всего с очагом связано шесть человек. Находящихся в Великобритании и протестированных там больных в очаг не включают.