Департамент здоровья: за сутки коронавирус диагностирован у 10 человек, в Ида-Вирумаа появился новый очаг

С очагом шахты "Эстония" всего связано 54 случая заболевания, вирус начал передаваться работникам шахты и их близким контактам от двух побывавших в увеселительном заведении Jõhvi Kelder работников шахты. Поскольку первые два заразившихся в Jõhvi Kelder работника относятся к очагу Jõhvi Kelder, с очагом шахты "Эстония" сейчас связано 52 случая коронавируса.
С ида-вируским очагом Jõhvi Kelder на сегодня всего связано 15 посетителей бара, из которых два — работники шахты "Эстония".
С очагом шахты "Оямаа" сейчас связано восемь человек.
Под наблюдением северного регионального отделения Департамента здоровья более 300 близких контактов и 70 заболевших, восточное региональное отделение Департамента здоровья в связи с распространением коронавируса наблюдает около 700 человек, из них 96 заболели. Под наблюдением южного и западного региональных отделений Департамента здоровья всего более 80 близких контактов и 18 зараженных.
По состоянию на утро 30 августа в Эстонии из-за коронавируса нуждаются в стационарном лечении девять человек, на управляемом дыхании нет ни одного пациента. За минувшие сутки выписался из больницы один человек, из-за коронавируса понадобилась госпитализация одному пациенту.
На сегодня в больницах завершено 410 случаев заболевания COVID-19 с 397 пациентами.
На сегодня выздоровели 2088 человек. Их них случай заболевания 1 583 человек (75,8%) завершен, у 506 человек (24,2%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.
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