Департамент здоровья: за последние сутки коронавирус диагностирован у 11 человек

По данным регистра народонаселения, три положительных результата теста поступило в городе Тарту и два в Харьюмаа (один в Таллинне). В Йыгевамаа, Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа поступило по одному положительному результату. В случае трех положительных результатов уезд неизвестен. Четыре новых случая прибавилось в очаге Vabank (сегодня по состоянию на 7:30 в этом очаге было всего 33 зараженных). Случаи в Ида-Вирумаа и Харьюмаа завезены из Испании. В двух случаях с неизвестным уездом речь идет о моряках. В случае остальных зараженных сейчас еще идет уточнение обстоятельств.

По состоянию на утро 4 августа в Эстонии из-за коронавируса нуждаются в стационарном лечении четыре человека, на управляемом дыхании нет ни одного пациента. Новых смертельных случаев за сутки не прибавилось. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 63 человек.

На сегодняшний день в больницах завершено 394 случая заболевания COVID-19 с 381 человеком.

На сегодняшний день выздоровели 1 937 человек. Их них случай заболевания 1 468 человек (75,8%) завершен, у 469 человек (24,2%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

Всего в Эстонии проведено более 120 000 первичных тестов, из них 2091, или 1,7%, был положительным на вирус SARS-CoV-2.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!