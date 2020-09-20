Департамент здоровья: за день добавилось 50 случаев заражения коронавирусом

За последний день в Эстонии сделали 1823 теста на COVID-19. Из них 50 — положительные.

Согласно данным Регистра народонаселения, в Ида-Вирумаа коронавирус обнаружили у 30 людей. В Харьюмаа ситуация чуть лучше — добавилось 16 положительных анализов. В Ляэне-Вирумаа — 2, в Тартумаа один. В случае одного теста месторасположение зараженного не известно.

В Харьюмаа (14 из Таллинна) за ночь коронавирус диагностировали у 16 местных. Один случай связан с приезжим из Украины, 9 больных контактировали с ранее зараженными. Как заразились остальные 6 человек — выясняется.

Всего Северное отделение Департамента здоровья следит за 1992 людьми, 209 из которых заражены.

В Ида-Вирумаа четыре активных очага. Заражения на работе в Кохтла-Ярве — 6 человек, Силламяэ — 11 человек. Зараженные в одной компании — 29, Основная школа Таммику — 11 человек. Под наблюдением 680 человек, из них у 145 коронавирус.

В больничном лечении нуждаются по всей Эстонии 22 человека.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!