Департамент здоровья выступает за смягчение ограничений при первой возможности(3)
Департамент здоровья выступает за смягчение ограничений, в первую очередь нужно восстановить плановое лечение, передает RusERR.
Департамент здоровья выступает за смягчение ограничений, в первую очередь нужно восстановить плановое лечение, передает RusERR.
"Департамент здоровья на одной волне с теми, кто желает при первой возможности смягчить ограничения. Очень важно восстановить плановое лечение. Это приоритет, необходимая услуга для людей", — сказала ERR руководитель Пыхьяского региона Департамента здоровья Эстер Эпик и добавила, что восстанавливать плановое лечение надо шаг за шагом, поскольку растут риски, в первую очередь есть опасность заражения коронавирусом.
Эпик сказала, что обычно заражают друг друга члены семьи или коллеги. Накануне школьных каникул Эпик подчеркнула, что семьи должны соблюдать установленные меры: "Десять процентов зараженных — школьники, которые могут переносить вирус".
По словам Эпик, возраст пациентов, которые находятся на искусственной вентиляции легких, от 55 до 77 лет — по состоянию на утро воскресенья, в больницах находятся 10 таких пациентов.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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