Департамент здоровья: высокий уровень заболеваемости COVID-19 может сохраняться неделями

По оценке департамента, рекордно высокое число новых инфицированных, прибавившихся в четверг (за сутки 1104), обсусловлено прошедшими праздниками.
"Те ограничения, которые были введены по всей стране, особенно в Ида-Вирумаа и Харьюмаа, как кажется, не всеми соблюдались, у нас организовывались различные вечеринки, последствием которых стало это распространение инфекции", — сказала Донченко.
По-прежнему, по словам специалиста, болевой точкой являются Таллинн и Харьюмаа, где в четверг прибавилось 713 новых заразившихся. Рост заболеваемости виден и в остальной Эстонии, за исключением Ида-Вирумаа.
"Ида-Вирумаа дает обнадеживающие признаки стабилизации, но есть и те регионы, где отмечен рост заболеваемости — это Центральная Эстония и Южная Эстония", — сказала Донченко.
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Коронавирус SARS-CoV-2
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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