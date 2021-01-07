Департамент здоровья: высокий уровень заболеваемости COVID-19 может сохраняться неделями

По оценке департамента, рекордно высокое число новых инфицированных, прибавившихся в четверг (за сутки 1104), обсусловлено прошедшими праздниками.
"Те ограничения, которые были введены по всей стране, особенно в Ида-Вирумаа и Харьюмаа, как кажется, не всеми соблюдались, у нас организовывались различные вечеринки, последствием которых стало это распространение инфекции", — сказала Донченко.
По-прежнему, по словам специалиста, болевой точкой являются Таллинн и Харьюмаа, где в четверг прибавилось 713 новых заразившихся. Рост заболеваемости виден и в остальной Эстонии, за исключением Ида-Вирумаа.
"Ида-Вирумаа дает обнадеживающие признаки стабилизации, но есть и те регионы, где отмечен рост заболеваемости — это Центральная Эстония и Южная Эстония", — сказала Донченко.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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