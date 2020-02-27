Департамент здоровья: все 11 сегодняшних анализов на коронавирус дали отрицательный результат

Ранее сообщалось, что результаты восьми взятых сегодня анализов будут известны только в субботу утром.

Анализ берется по решению работника здравоохранения, которое принимается на основании двух обстоятельств: наличия симптомов и пребывания человека в недавнем прошлом в эпидемиологически неблагополучных регионах, в которых новый вирус получил распространение.

По состоянию на 27.02 таковыми признаны Китай, Северная Италия, Южная Корея, Иран, Гонконг, Сингапур, Япония и Тенерифе. Сюда же можно отнести Макао, Тайвань, Малайзию, Бирму, Лаос, Таиланд, Камбоджу и Вьетнам.

По словам медиков, анализ можно делать людям, у которых симптомы уже проявились, до этого с большой долей вероятности проба даст неверный результат.

При появлении характерных для этой болезни симптомов (кашель, насморк, жар) не следует обращаться в отделение экстренной медицинской помощи (EMO), так как этим человек будет способствовать распространению вируса.

Прежде всего нужно проконсультироваться по телефону со своим семейным врачом или позвонить на горячую линию семейного врача 1220, или по телефону экстренной помощи 112.

По словам медиков, анализ можно делать людям, у которых симптомы уже проявились, до этого с большой долей вероятности проба даст неверный результат.

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