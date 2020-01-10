Департамент здоровья возьмется за рынок услуг красоты

По словам генерального директора Департамента здоровья Мерике Юрило, услуги красоты постоянно развиваются и начинают использовать все новые процедуры и аппараты, безопасное использование которых требует новых навыков и более профессиональных, чем прежде, фоновых знаний.

"Сегодня каждый может под влиянием своей сиюминутной идеи открыть "комнату красоты", и если покажется, что, видимо, что-то пошло не так, быстро исчезает с горизонта и начинает свою деятельность заново на каком-нибудь другом углу", — сказала Юрило, по словам которой подача уведомления о хозяйственной деятельности в э-среде регистра хозяйственной деятельности занимает совсем не много времени, но получаемая от этого польза велика как для потребителя, так и для поставщика услуги.

"Получение лучшего представления поможет как ищущему качественную услугу потребителю, так и честному поставщику услуги, который инвестирует как в свое оборудование, так и в обучение работников", — подчеркнула она.

По словам Юрило, потребители тоже могут самостоятельно проделать важную предварительную работу при выборе безопасного поставщика услуги. "Например, при выборе поставщика услуги обязательно следует исходить из образования, обучения и различного опыта, важно быть активными и смело спрашивать у поставщика услуги соответствующую информацию", — сказала Юрило.