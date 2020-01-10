Департамент здоровья возьмется за рынок услуг красоты

В связи с все растущим рынком услуг красоты и риском роста некачественных услуг Департамент здоровья предложил Министерству социальных дел сделать в регистре хозяйственной деятельности оказание услуг красоты деятельностью с обязанностью уведомления.
По словам генерального директора Департамента здоровья Мерике Юрило, услуги красоты постоянно развиваются и начинают использовать все новые процедуры и аппараты, безопасное использование которых требует новых навыков и более профессиональных, чем прежде, фоновых знаний.
"Сегодня каждый может под влиянием своей сиюминутной идеи открыть "комнату красоты", и если покажется, что, видимо, что-то пошло не так, быстро исчезает с горизонта и начинает свою деятельность заново на каком-нибудь другом углу", — сказала Юрило, по словам которой подача уведомления о хозяйственной деятельности в э-среде регистра хозяйственной деятельности занимает совсем не много времени, но получаемая от этого польза велика как для потребителя, так и для поставщика услуги.
"Получение лучшего представления поможет как ищущему качественную услугу потребителю, так и честному поставщику услуги, который инвестирует как в свое оборудование, так и в обучение работников", — подчеркнула она.
По словам Юрило, потребители тоже могут самостоятельно проделать важную предварительную работу при выборе безопасного поставщика услуги. "Например, при выборе поставщика услуги обязательно следует исходить из образования, обучения и различного опыта, важно быть активными и смело спрашивать у поставщика услуги соответствующую информацию", — сказала Юрило.
"У неофициальных поставщиков бьюти-процедур, конечно, может быть выгодная цена, но это зачастую за счет качества — за этим может стоять игнорирование правил или недостаточный опыт мастера. Также выгодная цена может быть связана с внедрением новой методики, то есть с недостаточным опытом поставщика услуги", — сказала Юрило.
Сложные процедуры омоложения (как, например, уколы красоты, мезотерапия, химический пилинг, установка мезонитей, плазмалифтинг, использование лазерных аппаратов) предполагают у поставщика услуги соответствующее медицинское образование. Право мастера красоты работать в качестве поставщика медицинской услуги можно проверить на сайте Департамента здоровья в открытом регистре поставщиков медицинских услуг.
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