Департамент здоровья возбудил дело о проступке в отношении депутата Рийгикогу Айвара Кокка

В середине января коронавирусом заразились несколько депутатов парламента от партии Isamaa, в том числе и председатель финансовой комиссии Рийгикогу Айвар Кокк.
Генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно лично позвонил председателю парламентской фракции Isamaa Прийту Сибулу и пояснил, как именно должны самоизолироваться больные и близкоконтактные.
У Кокка были симптомы заболевания, но на самоизоляцию он не ушел, хотя знал, что он по меньшей мере близкоконтактный. Перед заседанием он встретился со многими депутатами волостного собрания, пытаясь их уговорить проголосовать за него.
Кокк сдал тест на коронавирус 17 января, и результат оказался позитивным.
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