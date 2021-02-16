Департамент здоровья возбудил 37 производств по делу о проступке в связи с нарушением карантина

На настоящий момент закончено 22 производства, разбирательства по 15 случаям продолжаются. Размер штрафов — от 60 до 440 евро на общую сумму в 3920 евро.
Производства по делу о проступке возбуждены в связи нарушением требований по соблюдению карантина.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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