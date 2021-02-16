16.02.2021, 09:10

Департамент здоровья возбудил 37 производств по делу о проступке в связи с нарушением карантина


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Piirangute rakendumine 5.12.2020
KoroonapiirangudFoto: Andres Putting

В этом году Департамент здоровья возбудил 37 производств по делу о проступке в связи с нарушением правовых актов, направленных на предотвращение распространения коронавируса.

На настоящий момент закончено 22 производства, разбирательства по 15 случаям продолжаются. Размер штрафов — от 60 до 440 евро на общую сумму в 3920 евро.

Производства по делу о проступке возбуждены в связи нарушением требований по соблюдению карантина.

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