Департамент здоровья восстановил работу медицинского штаба
В понедельник в Департаменте здоровья вновь заработал медицинский штаб во главе с заведующим Центром экстренной медицины Северо-Эстонской региональной больницы доктором Аркадием Поповым и подполковником доктором Ахти Варблане, сообщает rus.err.
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