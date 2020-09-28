Департамент здоровья восстановил работу медицинского штаба

"В последние недели у нас наблюдается рост показателей заболеваемости, и поэтому разумно вернуть структуру того времени", — сказала пресс-секретарь Департамента здравоохранения Эйке Кингсепп.

В настоящее время даты окончания работы медицинского штаба не установлена.

"Это может быть продлено в зависимости от ситуации, от того, как долго у нас будет длиться вторая волна. Но определенно следующие пару месяцев этот штаб будет работать", — добавила Кингсепп.