Департамент здоровья восстановил работу медицинского штаба
В понедельник в Департаменте здоровья вновь заработал медицинский штаб во главе с заведующим Центром экстренной медицины Северо-Эстонской региональной больницы доктором Аркадием Поповым и подполковником доктором Ахти Варблане, сообщает rus.err.
На Урале бизнесмен купил трехэтажный дом многодетной семье
Пара превратила ветхий дом 90-летней бабушки в "сказку". Фото
Коронавирус в Узбекистане: главное на 28 сентября
В Каменском районе нашли тело трехлетней девочки