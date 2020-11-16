Департамент здоровья в выходные оставил директоров школ Харьюмаа в беде

В воскресенье утром директор гимназии Кийли Рутть Пеккенен получила информацию, что один из учителей получил положительный результат тестирования на коронавирус. Пеккенен попыталась дозвониться до Департамента здоровья, но трубку никто не взял.

Решение о переводе гимназии Кийли на дистанционное обучение принималось директором, местным семейным врачом и старейшиной волости.

В гимназии Ярвекюла произошла очень похожая ситуация. Утром директор школы Маре Ряйс узнала о результатах теста двух учителей, но до Департамента здоровья ей также дозвониться не удалось.

Генеральный директор департамента Юллар Ланно признал ошибку в коммуникации между школами и департаментом.

В Департаменте здоровья считают, что еще рано говорить о полном переводе школ на дистанционное обучение. Все ситуации следует рассматривать индивидуально.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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