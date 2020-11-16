Департамент здоровья: в Таллинне и Харьюмаа коронавирус затронул 40 школ. Есть учителя, которые приходили на работу больными

Департамент здоровья сообщил в минувшую пятницу, что для получения более четкого представления о ситуации в школах Таллинна и Харьюмаа тестирование пройдут все работники образовательных учреждений, которые выразят такое пожелание. Затем власти будут принимать решение о применении дополнительных мер борьбы с распространением коронавируса.
Сегодня заместитель гендиректора ответила на вопросы Delfi.
- Чтобы 4000 таллиннских учителей прошли тестирование, куда они должны обратиться, что сделать?
- Контакты всех людей, выразивших желание, были собраны и переданы в Департамент здоровья. Всего их примерно 4000. Департамент послал списки в Synlab, тестовый центр Synlab связался с людьми и договорился о подходящем времени для тестирования.
- Кто находится в большей опасности: педагоги или ученики?
- Так как в Таллинне и Харьюмаа имеет место масштабное распространение вируса, то многие школы затронуты заболеванием. Раньше мы видели, что риск распространения вируса наиболее высок среди учителей и школьного персонала, поэтому мы попросили школьный персонал участвовать в мониторинге, чтобы лучше оценить ситуацию. Сегодня мы видим заболеваемость и среди школьников старшей ступени, но в основном бессимптомную.
- Не отказываются ли учителя по причине удобства работы от средств защиты?
- Нам стали известны несколько случаев, когда заболевшие учителя ходили на работу с симптомами заболевания. Здесь нужно напомнить, что ношение маски — это не альтернатива самоизоляции. Будучи больным, нужно оставаться дома.
- Сколько на данный момент учеников-учителей-школ затронул коронавирус?
- В Таллинне и Харьюмаа сейчас в почти 40 школах есть заболевшие.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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