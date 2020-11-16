Департамент здоровья: в Таллинне и Харьюмаа коронавирус затронул 40 школ. Есть учителя, которые приходили на работу больными

Департамент здоровья сообщил в минувшую пятницу, что для получения более четкого представления о ситуации в школах Таллинна и Харьюмаа тестирование пройдут все работники образовательных учреждений, которые выразят такое пожелание. Затем власти будут принимать решение о применении дополнительных мер борьбы с распространением коронавируса.

Сегодня заместитель гендиректора ответила на вопросы Delfi.

- Чтобы 4000 таллиннских учителей прошли тестирование, куда они должны обратиться, что сделать?

- Контакты всех людей, выразивших желание, были собраны и переданы в Департамент здоровья. Всего их примерно 4000. Департамент послал списки в Synlab, тестовый центр Synlab связался с людьми и договорился о подходящем времени для тестирования.

- Кто находится в большей опасности: педагоги или ученики?

- Так как в Таллинне и Харьюмаа имеет место масштабное распространение вируса, то многие школы затронуты заболеванием. Раньше мы видели, что риск распространения вируса наиболее высок среди учителей и школьного персонала, поэтому мы попросили школьный персонал участвовать в мониторинге, чтобы лучше оценить ситуацию. Сегодня мы видим заболеваемость и среди школьников старшей ступени, но в основном бессимптомную.

- Не отказываются ли учителя по причине удобства работы от средств защиты?

- Нам стали известны несколько случаев, когда заболевшие учителя ходили на работу с симптомами заболевания. Здесь нужно напомнить, что ношение маски — это не альтернатива самоизоляции. Будучи больным, нужно оставаться дома.

- Сколько на данный момент учеников-учителей-школ затронул коронавирус?

- В Таллинне и Харьюмаа сейчас в почти 40 школах есть заболевшие.





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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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