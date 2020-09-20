Департамент здоровья: в Ида-Вирумаа не следят за здоровьем

Сегодня стало известно, что в Ида-Вирумаа за день прибавилось 30 положительных тестов на коронавирус. Это больше, чем в Харьюмаа и других регионах. По словам Департамента здоровья, причина в том, что люди не воспринимают симптомы всерьез.
За последний день в Эстонии сделали 1823 теста на COVID-19. Из них 50 — положительные. Согласно данным Регистра народонаселения, в Ида-Вирумаа коронавирус обнаружили у 30 людей. В Харьюмаа ситуация чуть лучше — добавилось 16 положительных анализов. В Ляэне-Вирумаа — 2, в Тартумаа один.
По словам руководителя восточного отделения Департамента здоровья Марье Муусикус, зараженных может быть и больше, так как большинство людей заразились после близкого общения с инфицированными.
"Для многих симптомы коронавируса — это не сигнал, чтобы остаться дома. Люди ходят с симптомами на работу и в школу", — сказала она порталу Delfi.
По ее словам, многие заболевшие позже рассказывали инспекторам департамента, что у них были симптомы еще до того, как они успели заразить других. Она подчеркнула, что в некоторых случаях температура даже не поднимается, а явные признаки — охриплость в горле и, конечно же, кашель. ”Например, если на дне рождения в квартире есть десять человек, и один из них болен, то это идеальные условия для заражения".
В Ида-Вирумаа четыре активных очага. Заражения на работе в Кохтла-Ярве — 6 человек, Силламяэ — 11 человек. Зараженные в одной компании — 29, Основная школа Таммику — 11 человек. Под наблюдением 680 человек, из них у 145 коронавирус.
Под контролем ли эти очаги? Как утверждает Муусикус, что, в целом, да. Но работу затрудняет то, что многие точно не знают, где они могли заразиться. "Люди думают одно, а на самом деле это не так", — добавил сотрудник Департамента здоровья.
Департамент призывает следить за своим здоровье и избегать крупных мероприятий.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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