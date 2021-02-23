Департамент здоровья: в Эстонии вероятность распространения птичьего гриппа на человека очень мала

"Поэтому вероятность такого распространения мала", — заверил Департамент здоровья.

В субботу глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что птичий грипп нового типа A(H5N8) выявлен у семи сотрудников птицефабрики на юге России. До сих пор человек заражался птичьим гриппом только при соприкосновении с больной птицей.

По словам главного специалиста Центра гриппа Эстонии Ольги Садиковой, пока в Эстонии не регистрировались случаи, когда вирус птичьего гриппа распространялся бы от человека человеку, но полностью исключать этого всё-таки нельзя.

Она добавила, что по-прежнему действует рекомендация не ездить в регионы с риском по птичьему гриппу, следует избегать соприкосновения с птицей и, конечно, не стоит прикасаться к мертвым птицам.

Садикова отметила, что особенно осторожными должны быть люди, которые соприкасаются с птицей — например, птицеводы, обработчики птицы, они должны использовать средства защиты — респираторы, перчатки и очки.

Люди, которые имели контакт с больными домашними или дикими птицами или их экскрементами, должны следить в течение 10 дней за своим здоровьем и при появлении признаков воспаления глаз или симптомов гриппа (температура 38 градусов и выше) незамедлительно обратиться к врачу.

Основные симптомы птичьего гриппа у человека

- высокая температура (38 градусов и выше);

- возникновение болевого чувства в мышечной и суставной структурах;

- озноб;

- болевые ощущения в голове и горле.

- кашель и насморк;

- трудности с дыханием;

- диарея;

- конъюнктивит (воспаление соединительной оболочки глаза).

Нередко у больного развивается осложнение в виде пневмонии.

К сегодняшнему дню штамм птичьего гриппа H5N8 получил распространение среди домашних и водоплавающих птиц по меньшей мере в 27 странах Европы. 17 февраля инфекция была обнаружена в Эстонии в волости Виру-Нигула.