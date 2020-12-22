Департамент здоровья: в Эстонии еще не был выявлен новый штамм коронавируса
Департамент здоровья подтвердил Delfi, что в Эстонии пока не было зафиксировано распространение нового штамма коронавируса.
Департамент здоровья подтвердил Delfi, что в Эстонии пока не было зафиксировано распространение нового штамма коронавируса.
Речь идет о штамме, который в настоящий момент стремительно распространяется в Великобритании и был впервые выявлен в начале декабря.
Как пишет DW, о быстром распространении новой разновидности SARS-CoV-2 по стране 19 декабря заявил главный врач Великобритании Крис Уитти. По его словам, эта мутация вируса, вероятно, более заразна, однако пока нет доказательств того, что она приводит к большей смертности или влияет на действие вакцин или лечение.
Для предотвращения распространения нового штамма коронавируса, многие страны приостановили железнодорожное и авиасообщение с Великобританией, в том числе и Эстония.
Несмотря на запрет со стороны властей, в воскресенье утром в Таллинне приземлился самолет Ryanair из Лондона. Пока неизвестно, были ли на борту больные коронавирусом люди.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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