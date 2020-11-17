Департамент здоровья: в Эстонии эпидемия. В Харьюмаа в половине случаев источник заражения неясен

”Сегодня у нас наблюдается эпидемиологическое распространение заболеваемости. Речь больше не идет об отдельных очагах. Например, в Таллинне и Харьюмаа в половине случаев нам не удается установить источник заражения”, — сказала представитель Департамента здоровья Эйке Кингсепп.

По словам Кингсепп, по состоянию на вчерашнее утро в Таллинне и Харьюмаа насчитывается четыре школьных очага:

• Nr 1 — заболевших 5

• Nr 2 — заболевших 5

• Nr 3 — заболевших больше 20

• Nr 4 — заболевших больше 10

Представитель ведомства отметила, что на самом деле в школах может быть больше заболевших, чем отображено в статистике. При этом не обязательно, что все случаи внутри одной школы связаны с одним и тем же источником заражения.

К одному очагу причисляются только люди, заболевшие от одного и того же источника. Если заражение происходит, например, в рабочем коллективе, то заболевшие члены семьи не причисляются к этому очагу, а образуют новый.

Также человека, который стал источником заражения, не причисляют к очагу. Например, если он заразил четырех человек, то это очаг с четырьмя заболевшими, а не с пятью.

Вспышкой департамент считает совокупность людей, связанных друг с другом одним и тем же общим источником заражения.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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