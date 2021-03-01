Департамент здоровья уже месяц расследует случай нарушившего самоизоляцию Айвара Кокка

Департамент здоровья возбудил дело о проступке против Айвара Кока 29 января, более месяца назад, однако разбирательство все еще продолжается.

"В настоящее время производство все еще продолжается, некоторый прогресс должен быть достигнут на этой неделе: с Кокком поговорят на эту тему, после этого, я думаю, на следующей неделе что-то прояснится," — сказал руководитель отдела коммуникаций Департамента здоровья Имре Каас.

По его словам, рассмотрение случая Айвара Кокка затянулось, поскольку в то же время на руках у чиновников находится ряд других разбирательств.

В середине января коронавирусом заразились несколько депутатов парламента от партии Isamaa, в том числе и являвшийся в то время председателем финансовой комиссии Рийгикогу Айвар Кокк.

У него были симптомы вирусного заболевания, однако он не ушел на самоизоляцию, хотя и знал, что он по меньшей мере находился в близком контакте с зараженным коронавирусом.