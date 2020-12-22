Департамент здоровья уволил ведущего сотрудника, критиковавшего план вакцинации

На прошлой неделе Саар в анонимном порядке сказал в программе Kuuuurija (телеканал Kanal 2), что государство с планированием вакцинации опоздало.

Затем вчера, в передаче в студии газеты Postimees, Саар повторил свои мысли, на сей раз уже под собственным именем. После этого Департамент здоровья попросил его написать заявление об уходе.

По словам Саара, рабочая группа по вакцинации была создана только во второй половине ноября, власти опоздали также с организацией поставок вакцины.

Во вторник вечером Департамент здоровья сообщил, что не согласен с выдвинутыми Сааром утверждениями и прекращает с ним трудовые отношения.

По словам гендиректора департамента Юлара Ланно, после высказываний Симмо Саара невозможно продолжать с ним сотрудничество.

"Эти высказывания были оскорбительными по отношению к работникам Департамента здоровья, которые последний год прикладывали усилия и ежедневно вкладывали десятки часов в подготовку к прибытию важной для общества вакцины. После таких высказываний я не вижу возможности для продолжения сотрудничества", — сказал Ланно.

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