Департамент здоровья установил наблюдение за участниками двух вечеринок, где присутствовали больные коронавирусом

По словам советника Пыхьяского регионального отделения Департамента здоровья Михкеля Някса, на вечеринках присутствовали зараженные коронавирусом люди.
"COVID-19 — это болезнь, которая в первую очередь распространяется через тесный контакт. Например, на праздновании дня рождения никак не удастся предотвратить близкие контакты", — пояснил Някс.
Он добавил, что в обоих случаях в вечеринках участвовали около 20 человек, которые переведены под наблюдение как лица, контактировавшие с зараженными коронавирусом.
Някс напомнил, что в условиях распространения вызывающего болезнь COVID-19 коронавируса в мае и июне по-прежнему следует воздерживаться от проведения праздников и вечеринок: "Чрезвычайное положение в юридическом смысле закончилось, но опасность заразиться вирусом сохраняется. Надо это учитывать".
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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