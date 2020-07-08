Департамент здоровья установил красную черту, после которой начнут вновь вводить ограничения

Исполняющая обязанности генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма сказала в эфире передачи "Uudis+" на Vikerraadio, что спокойно восприняла новость о восьми положительных тестах на Covid-19, выявленных за сутки. "Я могу быть спокойна, так как знаю, что департамент работает", - сказала Хярма.

"Восемь случаев - это по-прежнему достаточно небольшое количество. Спустя день сложно сказать, что это должно значить сейчас. Надо последить за тенденцией, как будет развиваться заражение", - пояснила она.

Случай с привезенной из России коронавирусной инфекцией не единственный случай попадания вируса в Эстонию из-за границы за последние недели. Единичные случаи были завезены из Швеции и Германии.

Сколько зараженных должно быть, чтобы ситуацию можно было назвать второй волной, Хярма затруднилась сказать.

В Эстонии общее число инфицированных должно быть 25 на 100 000 населения, то есть примерно 300 случаев заражения в течение двух недель, чтобы Департамент здоровья начал вводить новые ограничения. Кроме того, заражение должно происходить из разных очагов.

В таком случае сначала будут избегать введения карантина по всей стране, первые ограничения по возможности должны быть локальными - там, где число зараженных больше.

Как сегодня сообщил Департамент здоровья, дневной прирост за период с 23.06 по 06.07 составил 1,0 на 100 000 жителей. За это время было выявлено 13 случаев заражения, из которых в 3 случаях (23,1%) заражение произошло за рубежом.

В течение периода было зарегистрировано 10 местных случаев заболевания (76,9%), они были зарегистрированы в четырех уездах (в Харьюмаа, Ида-Вирумаа, Тартумаа и Валгамаа), однако во всех этих случаях точное место заражения неизвестно.

В течение первой недели июля (по состоянию на 06.07) был госпитализирован один пациент. По состоянию на 06.07.2020 выздоровели 1417 человек (71,0% от общего числа). В случае 458 человек с момента получения положительного теста прошло более 28 дней.

Несмотря на снижающуюся тенденцию в отношении случаев заболевания, риск не исчез, и при поездках следует соблюдать особую осторожность. Департамент напоминает о необходимости соблюдать гигиену рук и оставаться дома в случае появления симптомов заболевания (насморк, кашель и повышенная температура).