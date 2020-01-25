Департамент здоровья советует пересмотреть планы поездок в связи с коронавирусом

"Ясно, что современный любящий путешествия мир позволяет вирусам быстрее попадать из страны в страну. Поэтому можно было ожидать, что коронавирус придет в Европу", — сказал заведующий отделом экстренной медицины департамента здоровья Мартин Кадай.

По его словам, вполне вероятно, что в ближайшее время еще в нескольких странах обнаружат отдельные случаи вируса 2019-nCOV. Системы мониторинга инфекционных заболеваний европейских стран находятся на хорошем уровне и вероятность дальнейшего широкого распространения заболевания в Европе является низкой.

"Появление вируса во Франции не меняет наши рекомендации по поездкам внутри Европы. Чтобы избежать заражения и помешать распространению вируса, нужно соблюдать обычные правила гигиены, то есть прежде всего тщательно мыть руки. Избежать любых заболеваний дыхательных путей также можно избегая контактов с больными людьми", — пояснил Кадай.

Путешествуя по Китаю, нужно обязательно избегать посещений продающих живую птицу и животных рынков, а также контактов с животными и птицами и их выделениями. После возвращения из зоны риска нужно наблюдать за своим состоянием в течение 14 дней. Если за это время поднимется температура, появится кашель или проблемы с дыханием, нужно связаться с врачом и сообщить ему о своей поездке в Ухань или его окрестности.

Всего на данный момент лабораторно подтверждены 1350 случаев коронавируса. В Китае из-за заболевания скончался 41 человек.