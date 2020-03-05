Департамент здоровья советует домам призрения ограничить посещения

Департамент здоровья советует домам призрения ограничить в период вирусных заболеваний посещения к людям пожилого возраста с более слабой иммунной системой для того, чтобы защитить их от вирусных инфекций.
”Ограничение посещений — обычная мера в сезон вирусных заболеваний, которая также применяется и в больницах”, — сказал руководитель отдела качества департамента социального страхования Райво Сультс. Департамент социального страхования разослал сегодня эту информацию также всем учреждениям попечительства.
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