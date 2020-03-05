05.03.2020, 20:19

Департамент здоровья советует домам призрения ограничить посещения


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Eakate kodu Benita, Benita Kodu AS
Eakate kodu Benita, Benita Kodu ASFoto: Sven Arbet

Департамент здоровья советует домам призрения ограничить в период вирусных заболеваний посещения к людям пожилого возраста с более слабой иммунной системой для того, чтобы защитить их от вирусных инфекций.

”Ограничение посещений — обычная мера в сезон вирусных заболеваний, которая также применяется и в больницах”, — сказал руководитель отдела качества департамента социального страхования Райво Сультс. Департамент социального страхования разослал сегодня эту информацию также всем учреждениям попечительства.

Проверенную и своевременную информацию по поводу коронавируса COVID-19 можно получить на домашней странице Департамента здоровья. Информация доступна также и на русском языке.

Практические советы дают уездные представительства департамента здоровья, с которыми можно связаться в случае возникновения вопросов. Контакты доступны здесь.

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