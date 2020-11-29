Департамент здоровья сообщил, в каких больницах за последние сутки скончались пациенты с коронавирусом

По словам пресс-секретаря этого ведомства Мерилин Верник, в Ляэне-Таллиннской больнице скончалась 95-летняя женщина.

"Еще два пациента - 62-летняя женщина и 87-летний мужчина - скончались в Нарвской больнице", - сказала Верник.

Всего в Эстонии с начала пандемии скончались 112 пациентов с коронавирусом.

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