29.11.2020, 14:30

Департамент здоровья сообщил, в каких больницах за последние сутки скончались пациенты с коронавирусом

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Koroonaproovide võtmine lennujaamas ja sadamas
Koroonaproovide võtmineFoto: Andres Putting

За минувшие сутки в Эстонии скончались три пациента с коронавирусом, двое из них находились на лечении в Нарвской больнице, передает rus.err.

По словам пресс-секретаря этого ведомства Мерилин Верник, в Ляэне-Таллиннской больнице скончалась 95-летняя женщина.

"Еще два пациента - 62-летняя женщина и 87-летний мужчина - скончались в Нарвской больнице", - сказала Верник.

Всего в Эстонии с начала пандемии скончались 112 пациентов с коронавирусом.

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