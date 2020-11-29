29.11.2020, 14:30
Департамент здоровья сообщил, в каких больницах за последние сутки скончались пациенты с коронавирусом
За минувшие сутки в Эстонии скончались три пациента с коронавирусом, двое из них находились на лечении в Нарвской больнице, передает rus.err.
По словам пресс-секретаря этого ведомства Мерилин Верник, в Ляэне-Таллиннской больнице скончалась 95-летняя женщина.
"Еще два пациента - 62-летняя женщина и 87-летний мужчина - скончались в Нарвской больнице", - сказала Верник.
Всего в Эстонии с начала пандемии скончались 112 пациентов с коронавирусом.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Вы успешно зарегистрированы
в качестве подписчика рассылки Delfi!
Бывшая жена Трампа сделала интересное заявление
Найденная в Ирландии капсула времени открыла пугающую правду
Как передается коронавирус: известно главное условие
Красивая женщина: как выглядит возлюбленная доктора Мясникова