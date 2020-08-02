Департамент здоровья скорректировал данные: в Эстонии от коронавируса умерло не 69 человек, а 63
Департамент здоровья скорректировал данные по количеству людей, умерших в Эстонии от коронавируса, уменьшив это число с 69 до 63.
Департамент здоровья скорректировал данные по количеству людей, умерших в Эстонии от коронавируса, уменьшив это число с 69 до 63.
Статистика основывается на первоначальных данных регистра смертей, который администрируется Институтом развития здоровья, пишет ERR.
Первоначальная причина смерти может измениться, если в распоряжении лечащего врача оказываются данные, которые поступают после, например, результаты гистологических, токсикологических или микробиологических анализов. В таком случае врач посылает в регистр новое сообщение о причинах смерти.
Также департамент планирует провести научное исследование историй болезни всех, у кого был выявлен COVID-19 и кто впоследствии умер, чтобы определить, являлся ли причиной смерти именно коронавирус.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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