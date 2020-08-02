Департамент здоровья скорректировал данные: в Эстонии от коронавируса умерло не 69 человек, а 63

Статистика основывается на первоначальных данных регистра смертей, который администрируется Институтом развития здоровья, пишет ERR.

Первоначальная причина смерти может измениться, если в распоряжении лечащего врача оказываются данные, которые поступают после, например, результаты гистологических, токсикологических или микробиологических анализов. В таком случае врач посылает в регистр новое сообщение о причинах смерти.

Также департамент планирует провести научное исследование историй болезни всех, у кого был выявлен COVID-19 и кто впоследствии умер, чтобы определить, являлся ли причиной смерти именно коронавирус.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!