Департамент здоровья: сейчас уже более 90% людей с положительным тестом имеют симптомы

”По данным Департамента здоровья, в последние недели (2,3 и 4 недели 2021 года) в 94% случаях болезнь сопровождалась симптомами, в 6% симптомов не было”, — сказала Forte специалист отдела мониторинга инфекционных заболеваний и эпидемиологического контроля Департамента здоровья Елена Рябина.

Согласно установленным ВОЗ правилам, при выявлении вируса SARS-CoV-2 методом ПЦР даже в случае бессимптомного течения болезни следует говорить о подтвержденном случае заболевания COVID-19. При этом, как пояснила Рябина, обнаружение вируса этим методом не всегда означает, что человек заразен и может передавать вируса другим.

На настоящий момент больной COVID-19 считается заразным за 2 дня до и спустя 10 дней после появления признаков болезни.

Человек, который получает положительный первичный результат, должен находиться в изоляции в течение 10 дней даже в случае отсутствия симптомов.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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