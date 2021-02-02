Департамент здоровья: сейчас уже более 90% людей с положительным тестом имеют симптомы(1)
Анализ тестов на коронавирус за первые недели нового года показывает, что более 90% получивших положительный результат имели симптомы COVID-19.
Анализ тестов на коронавирус за первые недели нового года показывает, что более 90% получивших положительный результат имели симптомы COVID-19.
”По данным Департамента здоровья, в последние недели (2,3 и 4 недели 2021 года) в 94% случаях болезнь сопровождалась симптомами, в 6% симптомов не было”, — сказала Forte специалист отдела мониторинга инфекционных заболеваний и эпидемиологического контроля Департамента здоровья Елена Рябина.
Согласно установленным ВОЗ правилам, при выявлении вируса SARS-CoV-2 методом ПЦР даже в случае бессимптомного течения болезни следует говорить о подтвержденном случае заболевания COVID-19. При этом, как пояснила Рябина, обнаружение вируса этим методом не всегда означает, что человек заразен и может передавать вируса другим.
На настоящий момент больной COVID-19 считается заразным за 2 дня до и спустя 10 дней после появления признаков болезни.
Человек, который получает положительный первичный результат, должен находиться в изоляции в течение 10 дней даже в случае отсутствия симптомов.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Известно, из каких стран Covid-19 чаще всего завозился в Латвию
В Alfa Romeo сомневаются, что Гран При Монако состоится
Covid-19 в Латвии: 775 новых случаев за сутки
Зачем Валентина Петренко делает эту ужасную прическу