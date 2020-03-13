Департамент здоровья: риск локального распространения коронавируса в Эстонии высок

Основные симптомы заражения коронавирусом проявляются температурой, сухим кашлем и чувством усталости; в более тяжелых случаях заболевания наблюдается затруднённое дыхание. По имеющимся на данный момент данным, более чем в 80 процентах случаев (в том числе, случаи воспаления лёгких) болезнь протекала в лёгкой или умеренной форме. 14 % всех случаев заболевания проходили в тяжёлой форме, 6 % заболеваний протекали в критической форме.
Вернувшимся из зоны риска следует наблюдать за своим здоровьем и оставаться дома в течение 14 дней.
Люди, у которых возникнут обоснованные подозрения в заражении вирусом, должны позвонить своему семейному врачу или на телефон консультации семейных врачей 1220. В случае ухудшения самочувствия следует позвонить по номеру экстренной помощи 112.
Подозревать заражение коронавирусом стоит, если человек в течение последних 14 дней находился в регионах с повышенным риском заражения или находился в контакте с человеком, заражённым вирусом COVID-19, а также у него имеются симптомы этого заболевания. В других случаях, речь может идти о широко распространённом в Эстонии гриппе или гриппопоподобных вирусах.
Помимо избегания близкого контакта с людьми, имеющими симптомы заболеваний дыхательных путей, предотвратить инфекционные заболевания также помогает соблюдение правил гигиены. Особенно важно часто и тщательно мыть руки.
Учитывая рекомендации Европейского центра предотвращения заболеваний, по состоянию на 12 марта, по оценке Департамента здоровья, к зонам с повышенным риском заражения коронавирусом относятся Китайская народная республика, Италия, Иран и Южная Корея.
Страны и регионы со средним уровнем риска: Германия (земли Северный Рейн-Вестфалия, Баден-Вюртемберг, федеральная земля Бавария), Франция (регионы Овернь-Рона-Альпы, Бургундия-Франш-Конте, Гранд-Эст, О-де-Франс, Иль-де-Франс), крупные горнолыжные курорты в Австрии, Испания (Мадрид, Каталония, Страна басков), Япония и Сингапур. Риск заражения выше для тех людей, кто пребывает в странах с широким локальным распространением вируса.
Самая точная и последняя информация по распространению коронавируса COVID-19 доступна на странице Департамента здоровья.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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