13.03.2020, 13:48

Департамент здоровья: риск локального распространения коронавируса в Эстонии высок

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Terviseameti pressibriifing 30.01.2020
Foto: Andres Putting

По последним оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пришедший из Китая коронавирус представляет опасность заражения при наличии симптомов, но на основе результатов научных исследований, заражённый человек может стать переносчиком вируса за день до проявления у него симптомов заболевания, сообщает Департамент здоровья.

В большинстве случаев, инкубационный период заболевания составляет 5-6 дней, но при взятии проб из дыхательных путей, вирус может быть обнаружен за 1-2 дня до и спустя 37 дней после проявления симптомов.

”Важно отметить, что обнаружение вируса не приравнивается к заразности. Коронавирус начинает представлять опасность заражения при проявлении симптомов, но знания в этой области по-прежнему ограничены”, — сказала руководитель отдела мониторинга инфекционных заболеваний и предотвращения эпидемий Департамента здоровья Мари-Анне Хярма.

Как отмечает Хярма, по данным ВОЗ, один заражённый вирусом COVID-19 пациент может заразить в среднем 2-3 человека.

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Исходя из решения ВОЗ от 11 марта объявить пандемию коронавируса, а также факта, что на сегодняшний день вирус распространяется во всех странах Европейского союза, Департамент здоровья оценивает риск локального распространения коронавируса в Эстонии как высокий.

Дети и беременные подвержены заражению так же, как и другие, но у детей заболевание протекает с более лёгкими симптомами, у беременных клинические признаки такие же, как и у большинства. К настоящему моменту, не зафиксировано серьёзных осложнений, если мама во время беременности перенесла воспаление лёгких по типу COVID-19. Также не зафиксировано и передачи вируса младенцу через грудное молоко.

К группе риска заражения вирусом относятся пожилые, а также люди с хроническими заболеваниями. У них заболевание чаще проходит в более тяжелой форме, более высокие и показатели смертности.

Основные симптомы заражения коронавирусом проявляются температурой, сухим кашлем и чувством усталости; в более тяжелых случаях заболевания наблюдается затруднённое дыхание. По имеющимся на данный момент данным, более чем в 80 процентах случаев (в том числе, случаи воспаления лёгких) болезнь протекала в лёгкой или умеренной форме. 14 % всех случаев заболевания проходили в тяжёлой форме, 6 % заболеваний протекали в критической форме.

Вернувшимся из зоны риска следует наблюдать за своим здоровьем и оставаться дома в течение 14 дней.

Люди, у которых возникнут обоснованные подозрения в заражении вирусом, должны позвонить своему семейному врачу или на телефон консультации семейных врачей 1220. В случае ухудшения самочувствия следует позвонить по номеру экстренной помощи 112.

Подозревать заражение коронавирусом стоит, если человек в течение последних 14 дней находился в регионах с повышенным риском заражения или находился в контакте с человеком, заражённым вирусом COVID-19, а также у него имеются симптомы этого заболевания. В других случаях, речь может идти о широко распространённом в Эстонии гриппе или гриппопоподобных вирусах.

Помимо избегания близкого контакта с людьми, имеющими симптомы заболеваний дыхательных путей, предотвратить инфекционные заболевания также помогает соблюдение правил гигиены. Особенно важно часто и тщательно мыть руки.

Учитывая рекомендации Европейского центра предотвращения заболеваний, по состоянию на 12 марта, по оценке Департамента здоровья, к зонам с повышенным риском заражения коронавирусом относятся Китайская народная республика, Италия, Иран и Южная Корея.

Страны и регионы со средним уровнем риска: Германия (земли Северный Рейн-Вестфалия, Баден-Вюртемберг, федеральная земля Бавария), Франция (регионы Овернь-Рона-Альпы, Бургундия-Франш-Конте, Гранд-Эст, О-де-Франс, Иль-де-Франс), крупные горнолыжные курорты в Австрии, Испания (Мадрид, Каталония, Страна басков), Япония и Сингапур. Риск заражения выше для тех людей, кто пребывает в странах с широким локальным распространением вируса.

Самая точная и последняя информация по распространению коронавируса COVID-19 доступна на странице Департамента здоровья.

Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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