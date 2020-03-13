Департамент здоровья: риск локального распространения коронавируса в Эстонии высок

В большинстве случаев, инкубационный период заболевания составляет 5-6 дней, но при взятии проб из дыхательных путей, вирус может быть обнаружен за 1-2 дня до и спустя 37 дней после проявления симптомов.

”Важно отметить, что обнаружение вируса не приравнивается к заразности. Коронавирус начинает представлять опасность заражения при проявлении симптомов, но знания в этой области по-прежнему ограничены”, — сказала руководитель отдела мониторинга инфекционных заболеваний и предотвращения эпидемий Департамента здоровья Мари-Анне Хярма.

Как отмечает Хярма, по данным ВОЗ, один заражённый вирусом COVID-19 пациент может заразить в среднем 2-3 человека.

Исходя из решения ВОЗ от 11 марта объявить пандемию коронавируса, а также факта, что на сегодняшний день вирус распространяется во всех странах Европейского союза, Департамент здоровья оценивает риск локального распространения коронавируса в Эстонии как высокий.

Дети и беременные подвержены заражению так же, как и другие, но у детей заболевание протекает с более лёгкими симптомами, у беременных клинические признаки такие же, как и у большинства. К настоящему моменту, не зафиксировано серьёзных осложнений, если мама во время беременности перенесла воспаление лёгких по типу COVID-19. Также не зафиксировано и передачи вируса младенцу через грудное молоко.

К группе риска заражения вирусом относятся пожилые, а также люди с хроническими заболеваниями. У них заболевание чаще проходит в более тяжелой форме, более высокие и показатели смертности.