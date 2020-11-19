Департамент здоровья: резко возросла заболеваемость коронавирусом среди молодежи. Через детей вирус распространяется более агрессивно

В период со 2 по 8 ноября рост заболеваемости в возрастной группе 10-19 лет по сравнению с предыдущей неделей составил более 300 процентов, на 46-й неделе (9-15 ноября) рост по сравнению с 45-й неделе составил свыше 100 процентов. Инфицированные COVID-19 есть по состоянию на сегодняшний день в 82% общеобразовательных школ.

"Эта тенденция вызывает беспокойство, мы видим что собирающая учеников из разных школ деятельность по интересам очень способствует в настоящий момент распространению инфекции", - сказала заместитель гендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, пояснив, что эта деятельность охватывает различные тренировки, танцевальные и музыкальные школы, репетиции хоров и оркестров и т.п.

Хярма отметила, что дети переносят вирус бессимптомно или с очень легкими симптомами, тем самым способствуя его распространению.

Хотя наибольшая опасность заразиться на данный момент у занимающихся внеклассной деятельностью в Таллинне, Харьюмаа и Ида-Вирумаа, этот риск возрастает с каждым днем по всей Эстонии.

Особую озабоченность Департамента здоровья вызывают те виды увлечений, где нет возможности применить противодействующие вирусу меры. "Сюда относятся репетиции хоров, оркестров и спортивные виды, где участники команд общаются между собой и находятся в тесном контакте", - сказала Хярма.

С целью ограничить распространение инфекции среди молодежи Департамент здоровья направил рекомендации, касающиеся деятельности по интересам, как в министерства культуры, образования, социальных дел, так и в Таллиннскую горуправу и столичный Департамент по делам молодежи и спорта.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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