Департамент здоровья: репетиции хоров нужно отложить на три недели

По словам заместителя гендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, риск заражения коронавирусом выше при занятиях такой деятельностью, когда участники собираются в закрытых помещениях и при этом громко разговаривают, поют или, к примеру, играют на каких-то духовых инструментах.

"Сегодня мы можем констатировать, что в Эстонии имеет место устойчивое внутригосударственное распространение вируса, который проник в школы и кружки по интересом", - сказала Хярма. По ее мнению, в целях сохранения общеобразовательной работы нужно поставить на три недели на паузу наиболее эпидемиологически опасные виды занятий по интересам - к примеру репетиции хоров и оркестров.

"При пении в хоре учащийся выделяет больше вирусов, чем сидя на школьном уроке", - поясняет Хярма.

В настоящее время для получения более точного представления о ситуации в школьной системе Харьюмаа Департамент здоровья тестирует всех работников сферы образования Таллинна и уезда. После получения результатов тестирования власти будут принимать решение - какие необходимы дополнительные меры защиты учителей и учеников.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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