Департамент здоровья: репетиции хоров нужно отложить на три недели

По словам заместителя гендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, риск заражения коронавирусом выше при занятиях такой деятельностью, когда участники собираются в закрытых помещениях и при этом громко разговаривают, поют или, к примеру, играют на каких-то духовых инструментах.
"Сегодня мы можем констатировать, что в Эстонии имеет место устойчивое внутригосударственное распространение вируса, который проник в школы и кружки по интересом", - сказала Хярма. По ее мнению, в целях сохранения общеобразовательной работы нужно поставить на три недели на паузу наиболее эпидемиологически опасные виды занятий по интересам - к примеру репетиции хоров и оркестров.
"При пении в хоре учащийся выделяет больше вирусов, чем сидя на школьном уроке", - поясняет Хярма.
В настоящее время для получения более точного представления о ситуации в школьной системе Харьюмаа Департамент здоровья тестирует всех работников сферы образования Таллинна и уезда. После получения результатов тестирования власти будут принимать решение - какие необходимы дополнительные меры защиты учителей и учеников.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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