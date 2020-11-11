Департамент здоровья рекомендует здоровым людям носить многоразовые маски

Хярма признала, что одноразовые маски стоят дорого и отметила, что они необходимы не всем, пишет rus.err.

"Достаточно использования тканевых многоразовых масок, они продаются по различной цене, их можно стирать и гладить", - сказала Хярма, добавив, что хирургические маски прежде всего предназначены для людей с симптомами заболевания.

Одноразовые маски можно получить у семейного врача или в больнице, где их выдают больным.

Министр социальных дел Танель Кийк также рекомендует отдать предпочтение многоразовым маскам, чтобы сэкономить. Он посоветовал работодателям приобрести маски для сотрудников из денег выделенных на рождественский бюджет.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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