Департамент здоровья рекомендует: планируя праздники, избегайте опасных для здоровья ситуаций

По словам руководителя Северного региона Департамента здоровья Эстер Эпик, жители Эстонии до сегодняшнего дня вели себя ответственно и распространение вируса, по сравнению с другими странами, держится на низком уровне. ”Для этого вся система здравоохранения и люди повсюду приложили свои старания, но несмотря на приход весны и праздников, вирус еще не отступил. Поэтому давайте постараемся и во время праздников тщательно продумывать свои планы, чтобы мы не подвергали себя и своих близких опасности. Благодарю всех работников здравоохранения, наших партнеров на передовой, предприятия, которые организовали безопасно свою работу, и каждого человека, который ответственным поведением внес свой вклад в приостановление распространения вируса”, — сказала Эпик.

Если вы планируете на праздники поехать в дом за город:

Избегайте походов в гости, если в доме за городом живут пожилые люди или люди, страдающие хроническими заболеваниями.

Купите необходимые товары первой необходимости и продукты в магазине около своего дома. По возможности, избегайте посещения магазинов в сельской местности, чтобы избежать заражения.

Соблюдайте правила гигиены — часто мойте руки и чистите поверхности.

Остерегайтесь того, что можете заразить пожилых людей и людей с низким иммунитетом, но обращайте внимание, нужна ли им помощь!

Вирус представляет большую опасность для пожилых людей и для людей с хроническими заболеваниями, поэтому во время праздников избегайте посещения близких людей, входящих в группу риска. К хроническим заболеваниям, которые усложняют протекание болезни, относятся, например, диабет, сердечная недостаточность, высокое давление, опухоли, астма и др. хронические болезни легких, хронические болезни почек и печени, иммунодефицит.

Также с виду здоровый человек может заразить человека со слабым иммунитетом тяжелой болезнью. Вместо встречи, позвоните и узнайте, можете ли вы помочь и сходить в магазин или аптеку и, по возможности, передать помощь бесконтактно.