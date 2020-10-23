Департамент здоровья разослал жителям Эстонии письма с важной информацией о коронавирусе

Дорогой житель Эстонии!

Делимся с вами самой важной информацией о коронавирусе.

Коронавирус передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, в основном при тесном контакте с инфицированным человеком. Основные симптомы вируса — это головная боль, заложенность носа, кашель, усталость, мышечные боли, насморк, боль в горле и повышенная температура. В более тяжелых случаях может возникнуть затрудненное дыхание, боль в груди, нарушение речи и движений.

Особенность коронавируса в том, что инфицированный человек может заражать других за несколько дней до появления симптомов. Таким образом, вы можете передать вирус другому человеку, потом трудно вспомнить с кем вы контактировали во время периода, когда были заразны. Коронавирус представляет наибольшую опасность для пожилых людей и людей с более слабым здоровьем.

Чтобы защитить себя, свою семью и родственников, друзей и коллег от вируса, мы можем соблюдать простые правила, которые имеют большое влияние:

1. Держите дистанцию! Лучший способ предотвратить заражение — это держаться на безопасном расстоянии от других людей (не менее 2 метров). Это снижает вероятность того, что невидимые частицы вируса попадут на вас. В закрытых помещениях необходимо находиться как можно в меньшем кругу людей и рассредоточиться.

2. Скачайте в Google Play или App Store мобильное приложение HOIA! HOIA предупредит вас, если вы были в тесном контакте с заболевшим, у которого подтвержден коронавирус. Если вы заболели, то вы также сможете анонимно оповестить других пользователей приложения, с которыми вы контактировали. Использование приложения конфиденциально и безопасно. В отправленных уведомлениях не указывается когда, как долго и где пользователь контактировал с носителем коронавируса, поэтому невозможно определить, кто именно из контактов болеет. Эта информация также недоступна для государства, производителя приложения, производителя телефона или любого другого пользователя приложения.

Исходя из соображений безопасности использование мобильного приложения HOIA доступно для телефонов, которые были произведены за последние пять лет. Поэтому телефоны Android, которые поддерживают операционную систему Android 6.0, подходят. Телефоны Apple, поддерживающие операционную систему iOS 13.5 (начиная с iPhone 6S) также подходят для скачивания приложения. Узнайте больше о приложении HOIA на www.hoia.me/ru. Своевременное предупреждение может спасти чью-то жизнь. Мы рекомендуем всем скачать приложение.