23.10.2020, 14:10

Департамент здоровья разослал жителям Эстонии письма с важной информацией о коронавирусе

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EST
Maskid linnas 30.09.2020
Иллюстративная фотография Foto: Andres Putting

Сегодня некоторые жители Эстонии обнаружили у себя в электронных ящиках письмо от Департамента здоровья, в котором еще раз говорится о мерах, которые может каждый из нас предпринять для борьбы с коронавирусом:

Дорогой житель Эстонии!

Делимся с вами самой важной информацией о коронавирусе.

Коронавирус передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, в основном при тесном контакте с инфицированным человеком. Основные симптомы вируса — это головная боль, заложенность носа, кашель, усталость, мышечные боли, насморк, боль в горле и повышенная температура. В более тяжелых случаях может возникнуть затрудненное дыхание, боль в груди, нарушение речи и движений.

Особенность коронавируса в том, что инфицированный человек может заражать других за несколько дней до появления симптомов. Таким образом, вы можете передать вирус другому человеку, потом трудно вспомнить с кем вы контактировали во время периода, когда были заразны. Коронавирус представляет наибольшую опасность для пожилых людей и людей с более слабым здоровьем.

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Чтобы защитить себя, свою семью и родственников, друзей и коллег от вируса, мы можем соблюдать простые правила, которые имеют большое влияние:

1. Держите дистанцию! Лучший способ предотвратить заражение — это держаться на безопасном расстоянии от других людей (не менее 2 метров). Это снижает вероятность того, что невидимые частицы вируса попадут на вас. В закрытых помещениях необходимо находиться как можно в меньшем кругу людей и рассредоточиться.

2. Скачайте в Google Play или App Store мобильное приложение HOIA! HOIA предупредит вас, если вы были в тесном контакте с заболевшим, у которого подтвержден коронавирус. Если вы заболели, то вы также сможете анонимно оповестить других пользователей приложения, с которыми вы контактировали. Использование приложения конфиденциально и безопасно. В отправленных уведомлениях не указывается когда, как долго и где пользователь контактировал с носителем коронавируса, поэтому невозможно определить, кто именно из контактов болеет. Эта информация также недоступна для государства, производителя приложения, производителя телефона или любого другого пользователя приложения.

Исходя из соображений безопасности использование мобильного приложения HOIA доступно для телефонов, которые были произведены за последние пять лет. Поэтому телефоны Android, которые поддерживают операционную систему Android 6.0, подходят. Телефоны Apple, поддерживающие операционную систему iOS 13.5 (начиная с iPhone 6S) также подходят для скачивания приложения. Узнайте больше о приложении HOIA на www.hoia.me/ru. Своевременное предупреждение может спасти чью-то жизнь. Мы рекомендуем всем скачать приложение.

3. Заболевшим или контактным оставайтесь дома! Если вы заболели или контактировали с человеком, который болен коронавирусом, немедленно оставайтесь дома. При подозрении на коронавирус свяжитесь со своим семейным врачом или позвоните на консультационный номер семейных врачей 1220 и спросите совета. При необходимости врач направит вас на тестирование. Если у вас есть подозрения на коронавирус, не ходите в отделение неотложной медицины, вы можете заразить других людей!

Носите маску! Маска должна закрывать нос и рот. Следите за тем, чтобы у других членов вашей семьи всегда была с собой маска.

Регулярно мойте или дезинфицируйте руки! Вы можете значительно снизить риск заражения себя и своих близких, если будете часто и тщательно мыть руки. Не трогайте грязными руками рот, нос и глаза. Обходитесь без рукопожатий.

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Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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