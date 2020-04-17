Департамент здоровья просит жителей многоквартирных домов меньше пользоваться лифтом

Руководитель пыхьяского регионального отделения Департамента здоровья Эстер Эпик отметила, что количество нуждающихся в госпитализации больных коронавирусом постепенно уменьшается. На настоящий момент из больниц выписано 145 человек.

Также она обратилась к жителям многоквартирных домов и квартирным товариществам: ”Поскольку нам известно, что вирусом можно заразиться и через поверхности, то жители многоквартирных домов и товарищества должны понимать важность уборки подъездов. Мы просим квартирные товарищества обратить особое внимание на уборку лифтов и общих поверхностей. Также просим регулярно проветривать коридоры. Также надо убирать перила и дверные ручки. Людей просим реже пользоваться лифтом. Просим товарищества разместить на территории общественного пользования средства для дезинфекции рук”.

Эпик подчеркнула, что совместное времяпрепровождение запрещено. ”9 марта в тартуском общежитии вместе собрались 14 человек. Часть из них уже тогда имели симптомы вирусного заболевания. Мы поддерживаем связь со всеми участниками этого мероприятия и направили их на карантин. Далее мы намерены протестировать всех постояльцев общежития”, — сообщила она.

”Я еще раз подчеркиваю, чтобы мы все могли оставаться здоровыми, такое совместное времяпрепровождение запрещено”, — добавила представитель департамента.

Заместитель генерального директора Спасательного департамента Мартин Ламбинг в свою очередь призвал людей каждый раз дезинфицировать или мыть руки после прикосновения с поверхностям общего пользования: банкоматам, пакоматам, поручням общественного транспорта. ”Так мы защитим себя и своих близких”, — отметил он.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

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Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!