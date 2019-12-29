Департамент здоровья прогнозирует рост заболеваемости гриппом в январе

За период с 19 по 25 декабря вирус гриппа типа А и Б был выявлен у 26 человек, что на 18 процентов больше, чем неделей ранее. По данным Департамента здоровья, по окончании рождественских каникул, когда дети вернутся в школу, количество заболевших гриппом типа А и Б может возрасти еще больше, пишет rus.err.ee.
Выявить грипп можно при помощи специального теста, который можно сделать в любой поликлинике. У пациентов присутствуют такие симптомы, как высокая температура, ломота в костях и общее плохое самочувствие. В таких случаях, лучше сразу обратиться ко врачу, чтобы получить соответствующее лечение, поскольку грипп, в первую очередь, опасен по причине различных осложнений после болезни.
В качестве профилактики гриппа врачи советуют хорошо мыть руки, а при плохом самочувствии — оставаться дома. Но лучше всего сделать четырехвалентную прививку от гриппа, которая защитит вас от всех возможных типов болезни.
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