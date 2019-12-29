Департамент здоровья прогнозирует рост заболеваемости гриппом в январе

Выявить грипп можно при помощи специального теста, который можно сделать в любой поликлинике. У пациентов присутствуют такие симптомы, как высокая температура, ломота в костях и общее плохое самочувствие. В таких случаях, лучше сразу обратиться ко врачу, чтобы получить соответствующее лечение, поскольку грипп, в первую очередь, опасен по причине различных осложнений после болезни.

В качестве профилактики гриппа врачи советуют хорошо мыть руки, а при плохом самочувствии — оставаться дома. Но лучше всего сделать четырехвалентную прививку от гриппа, которая защитит вас от всех возможных типов болезни.