Департамент здоровья призывает отказаться от семейных мероприятий и дружеских вечеринок

В Департаменте здоровья отметили, что риск заразиться в театре или кинотеатре намного ниже, чем на вечеринке, передает rus.err.ee.
"На частных вечеринках близкие контакты намного интенсивнее и длятся дольше. В театре или в кинотеатре в одном помещении находятся от 2 до 4 часов, тогда как дни рождения длятся дольше и дистанция между людьми там существенно меньше. Также в кино и театре намного проще обеспечить безопасность зрителей", пояснил пресс-секретарь Департамента здоровья Симмо Саар.
Тем не менее существуют определённые распоряжения Департамента здоровья, которые учреждения культуры должны выполнять. Так, в Русском театре, где уже стартовал сезон, стараются предотвратить близкие контакты между зрителями во время антракта, а также до и после представления.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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