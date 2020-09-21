Департамент здоровья призывает отказаться от семейных мероприятий и дружеских вечеринок

В Департаменте здоровья отметили, что риск заразиться в театре или кинотеатре намного ниже, чем на вечеринке, передает rus.err.ee.

"На частных вечеринках близкие контакты намного интенсивнее и длятся дольше. В театре или в кинотеатре в одном помещении находятся от 2 до 4 часов, тогда как дни рождения длятся дольше и дистанция между людьми там существенно меньше. Также в кино и театре намного проще обеспечить безопасность зрителей", пояснил пресс-секретарь Департамента здоровья Симмо Саар.

Тем не менее существуют определённые распоряжения Департамента здоровья, которые учреждения культуры должны выполнять. Так, в Русском театре, где уже стартовал сезон, стараются предотвратить близкие контакты между зрителями во время антракта, а также до и после представления.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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