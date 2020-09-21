21.09.2020, 21:28

Департамент здоровья призывает отказаться от семейных мероприятий и дружеских вечеринок

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Joogisaade "Vala välja!" istus Odeon Bar'i maha, et süüa siga ja juua chardonnay'd. Tahate teada, kuidas mekkis? Kuulake saadet!
Joogisaade "Vala välja!" istus Odeon Bar'i maha, et süüa siga ja juua chardonnay'd. Tahate teada, kuidas mekkis? Kuulake saadet!Foto: Kiur Kaasik

Департамент здоровья призывает в ближайшие недели воздержаться от проведения запланированных семейных мероприятий и частных вечеринок, чтобы избежать распространения коронавируса. Но при этом учреждения культуры продолжат работу без ограничений числа посетителей.

В Департаменте здоровья отметили, что риск заразиться в театре или кинотеатре намного ниже, чем на вечеринке, передает rus.err.ee.

"На частных вечеринках близкие контакты намного интенсивнее и длятся дольше. В театре или в кинотеатре в одном помещении находятся от 2 до 4 часов, тогда как дни рождения длятся дольше и дистанция между людьми там существенно меньше. Также в кино и театре намного проще обеспечить безопасность зрителей", пояснил пресс-секретарь Департамента здоровья Симмо Саар.

Тем не менее существуют определённые распоряжения Департамента здоровья, которые учреждения культуры должны выполнять. Так, в Русском театре, где уже стартовал сезон, стараются предотвратить близкие контакты между зрителями во время антракта, а также до и после представления.

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  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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