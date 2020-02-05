Департамент здоровья призвал жителей Эстонии не бояться китайцев

Департамент здоровья призвал жителей Эстонии руководствоваться здравым смыслов и не бояться выходцев из Китая или людей, которые недавно побывали в КНР.
По словам заведующего отделом экстренной медицины ведомства Мартина Кадая, введение прямых ограничений в отношении прибывающих из Китая и из эпицентра вспышки коронавируса людей было бы неразумным и неоправданным, пишет rus.err.ee.
Кадай пояснил, что нахождение в КНР не означает прямого соприкосновения с заболеванием и заражения вызываемой коронавирусом пневмонией.
Специалист добавил, что на сегодняшний день никоим образом не является обоснованным отказ обслуживать туристов или клиентов из Китая и Азии или отказ допустить к работе или учебе побывавших в КНР людей.
С конца прошлой недели лаборатория инфекционных заболеваний Департамента здоровья может самостоятельно диагностировать коронавирус.
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