Департамент здоровья призвал жителей Эстонии не бояться китайцев

По словам заведующего отделом экстренной медицины ведомства Мартина Кадая, введение прямых ограничений в отношении прибывающих из Китая и из эпицентра вспышки коронавируса людей было бы неразумным и неоправданным, пишет rus.err.ee.

Кадай пояснил, что нахождение в КНР не означает прямого соприкосновения с заболеванием и заражения вызываемой коронавирусом пневмонией.

Специалист добавил, что на сегодняшний день никоим образом не является обоснованным отказ обслуживать туристов или клиентов из Китая и Азии или отказ допустить к работе или учебе побывавших в КНР людей.

С конца прошлой недели лаборатория инфекционных заболеваний Департамента здоровья может самостоятельно диагностировать коронавирус.