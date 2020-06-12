Департамент здоровья приглашает принять участие в выборочных исследованиях распространения коронавируса

11 и 12 июня, по всей Эстонии, выбранные случайным образом на основании данных Регистра народонаселения люди, получат от исследовательской фирмы Emor приглашение принять участие в четвертой волне мониторингового исследования. Те, кто согласятся принять участие в исследовании, должны будут не позднее 14 июня заполнить опросник или, по желанию, ответить на вопросы по телефону. Затем с ними договорятся о времени для взятия анализа со слизистой оболочки носа. Сводные результаты четвертой волны исследования будут готовы 19 июня, после чего правит ельству будет предоставлена информация об имеющейся на данный момент ситуации с распространением вируса.

В течение уже проведенных трех волн исследования по распространению коронавируса, по всей Эстонии протестировано 7528 человек, из них 14 человек в рамках исследования получили позитивный результат. В то же время половина из них уже ранее переболели и признаны здоровыми. ”Несмотря на то, что имеющиеся результаты мониторингового исследования показывают низкое распространение вируса, благодаря новым волнам исследования мы надеемся как можно раньше установить, если болезнь начнет снова распространяться. Так мы сможем быстро среагировать н а возможные новые вспышки заболевания”, сказала руководитель мониторингового исследования профессор Рут Калда.

По словам генерального директора Департамента здоровья Мерике Юрило, собранные учеными данные и их анализ даст ценную информацию о том, в каком объеме и где успел распространиться коронавирус. ”Принимая участие в исследовании, человек вносит свой вклад в формирование понимания сложившейся ситуации и возможность лучше охарактеризовать заболевание, связанное с вирусом”, сказала Юрило. ”Чем больше мы будем знать о реальном распространении вируса, тем точнее мы сможем дать рекомендации по предупреждению заражения”.

По заказу правительства в Тартуском университете проходит два исследования коронавируса. В рамках мониторингового исследования людей приглашают сдать анализ со слизистой оболочки носа, для того чтобы получить данные о распространении вируса на данный момент. А в рамках исследования на антитела к коронавирусу KoroSero-EST исследуется наличие антител к коронавирусу на Сааремаа и в Ыйсмяэ. Антитела показывают, переболел ли человек COVID‑19.