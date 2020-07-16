Департамент здоровья предостерегает: на пляжах северного побережья распространились сине-зеленые водоросли

В сообщении говорится, что помимо пляжа Какумяэ, их обнаружили также на пляжах Рандвере, Рохунеэме и Леппнеэме. Информация поступила о появлении водорослей по всему северному побережью.

Медики рекомендуют людям при посещении пляжей следить за состоянием воды. "Если вы заметите, что вода стала явно желто-зеленой и вся кромка берега покрыта густой зеленой массой, которая имеет затхлый запах, то дело может быть в сине-зеленых водорослях", — поясняет Департамент здоровья.

Человек может получить от содержащихся в сине-зеленых водорослях токсинов отравление, как правило, находясь в воде. При глотании такой воды у взрослого человека редко бывает серьезное отравление, опасности подвержены прежде всего дети, пожилые люди и домашние животные. Собакам для отравления достаточно полизать свою шерсть после купания в воде, содержащей сине-зеленые водоросли.

Симптомы отравления токсинами сине-зеленых водорослей похожи на те, что бывают при обычном гриппе, может появиться покраснение кожи и глаз, диарея, кашель и насморк, боли в мышцах, пощипывание и потрескивание губ.